ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland zegt geen Kenianen meer te laten vechten in Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 13:50
anp160326141 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft met Kenia afgesproken dat er geen Kenianen meer zullen worden ingezet in de oorlog met Oekraïne. De Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken Musalia Mudavadi zei die toezegging te hebben gekregen in een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in Moskou.
Kenia meldde vorige maand dat meer dan duizend Kenianen in Oekraïne zouden vechten voor het Russische leger. Later werd een man opgepakt op verdenking van mensensmokkel naar Rusland. Volgens Moskou hebben alle Keniaanse militairen zich vrijwillig gemeld bij het leger.
Volgens Mudavadi krijgen de Kenianen in Rusland die behoefte hebben aan hulp consulaire steun. Hij zei ook dat deze kwestie geen reden hoeft te zijn voor verslechterde banden tussen Rusland en Kenia. "Onze relatie is veel breder dan dit", zei hij in Moskou.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading