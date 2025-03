Vuelta voor wielrensters begint met ploegentijdrit in Barcelona

BARCELONA (ANP) - De Ronde van Spanje voor vrouwen begint op 4 mei met een ploegentijdrit in Barcelona. De organisatie van La Vuelta Femenina heeft het routeschema bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de wielerkoers, die vorig jaar gewonnen werd door Demi Vollering, zes dagen later in Asturië eindigt met een rit naar de top van de Alto Cotobello.

In zeven etappes gaat het van de Spaanse oostkust via de regio Aragón naar het noordoostelijk gelegen Asturië. De zevende en laatste etappe is volgens de organisatoren met meer dan 150 kilometer en 2500 hoogtemeters de zwaarste ooit in de Vuelta.

In Barcelona, waar in 2026 ook de Tour de France voor mannen start, rijden de ploegen een korte tijdrit over 8 kilometer die bepaalt wie de eerste leiderstrui mag aantrekken. De beslissing valt normaal gesproken in de twee ritten met aankomst bergop. Behalve in de slotrit gebeurt dat in de vijfde etappe naar Lagunas de Neila, bekend uit de Ronde van Burgos. In Asturië streden Vollering en de inmiddels gestopte Annemiek van Vleuten twee jaar geleden bij Lagos de Covadonga nog om de eindzege. Van Vleuten hield daar negen seconden voorsprong over.