Vijf partijen afgewezen voor Kamerverkiezingen, 27 op stembiljet

DEN HAAG (ANP) - Vijf partijen mogen niet meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. De Kiesraad heeft dat vrijdag bepaald. Daardoor staan op de stembiljetten in totaal 27 partijen, maar niet allemaal overal.

LEF - Voor de Nieuwe Generatie heeft volgens de Kiesraad niet aangetoond de verplichte waarborgsom van 11.250 euro te hebben betaald. Dat geldt ook voor de partijen Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief, de Partij van de Toekomst en ORDA. Die hebben bovendien nergens genoeg ondersteuningsverklaringen ingeleverd. De partij De Groenen wilde alleen in Amsterdam en Utrecht meedoen, maar kreeg daar ook niet genoeg steun van kiezers, en ontbreekt daarom ook bij de verkiezingen.

In totaal 28 kandidaten zijn geschrapt, bijvoorbeeld omdat ze geen kopie van een geldig legitimatiebewijs hadden ingeleverd.

Aan de vorige Kamerverkiezingen in 2023 deden 26 partijen met 1126 kandidaten mee. In 2021 stonden 37 partijen met 1579 kandidaten op het biljet.