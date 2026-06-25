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Congo: aantal gevallen van ebola gestegen naar ruim 1100

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 1:06
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KINSHASA (ANP) - Het aantal bevestigde ebolagevallen in de Democratische Republiek Congo (DRC) is gestegen tot 1155, waaronder 304 sterfgevallen. Dat blijkt uit gegevens van de Congolese regering.
Eerder maakten de VS en de EU al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de uitbraak sinds mei in de DRC en Oeganda. Naast middelen voor bestrijding en humanitaire hulp wordt ook geld vrijgemaakt voor onder meer een quarantainefaciliteit in Kenia.
Mogelijk ligt het werkelijke aantal ebolagevallen hoger dan de autoriteiten melden. Het gaat om de zogenoemde bundibugyovariant, die moeilijk te behandelen is. Ook is er nog geen speciaal vaccin beschikbaar. Oeganda telt ongeveer twintig besmettingen, waaronder twee bevestigde sterfgevallen.
Onlangs werd ook een ziektegeval op Franse bodem vastgesteld bij een arts die was teruggekeerd uit de DRC.
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