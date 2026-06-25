Koning Charles maakt belastingaangifte en woonplannen bekend

LONDEN (ANP) - Koning Charles zal na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis gaan wonen. Dat heeft het Britse koningshuis donderdag bekendgemaakt.

Hiermee komt een einde aan bijna twee eeuwen waarin dit monument dienstdeed als de hoofdwoning van de Britse vorst. Buckingham Palace is en blijft wel "het hoofdkwartier van de monarchie en de belangrijkste locatie voor ceremoniële en officiële gelegenheden", aldus zijn schatbewaarder. Charles woont nu in Clarence House.

Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat Charles in 2024/2025 12,9 miljoen pond (bijna 15 miljoen euro) aan belasting heeft betaald. Het is de eerste keer dat dit bedrag openbaar wordt gemaakt, nadat leden van de koninklijke familie meer transparantie over hun financiën hadden beloofd. Met het bedrag behoort de Britse koning tot de top 100 van belastingbetalers in Groot-Brittanië.

Volgens de wet is de Britse koning niet verplicht om inkomstenbelasting, vermogenswinstbelasting of successierechten te betalen. Charles heeft dit, net als zijn moeder na 1993, vrijwillig gedaan zonder - tot nu toe - de bedragen bekend te maken.

In 2026/2027 zal de koning zo'n 137,9 miljoen pond ontvangen om zijn personeel, koninklijke paleizen en reizen te bekostigen.