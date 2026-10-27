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Zitting in moordzaak Lisa uitgesteld om 'lijvig' PBC-rapport

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Een tussentijdse zitting in de zaak tegen Chris Jude, die onder meer wordt verdacht van de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude in augustus 2025, is uitgesteld. De verdediging heeft meer tijd gekregen van de rechtbank om het rapport te bestuderen van het Pieter Baan Centrum (PBC), waar de verdachte is geobserveerd.
Jude verbleef langer in het PBC dan gebruikelijk. Het rapport van de deskundigen bevat bevindingen over de psyche van de verdachte. Ook is er doorgaans een advies in opgenomen, bijvoorbeeld over het opleggen van de tbs-maatregel. Jude heeft eerder verklaard dat hij handelde door stemmen in zijn hoofd.
"Het rapport is zeer omvangrijk en zeer lijvig en we hebben het pas zeer recentelijk ontvangen", legt Dané Kisteman, een van de advocaten van Jude, uit. Over de inhoud wilde zij niks zeggen. De zitting zou eerst plaatsvinden op 2 november, maar is nu op de 24e. "Het is allemaal te kort dag", aldus Kisteman. "Dat betreuren wij ook. We hadden ook gehoopt dat de zitting door had kunnen gaan."
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