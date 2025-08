Hoe Gaza eruitziet vanuit de lucht: een woestenij van puin, stof en grafkuilen

Vanuit een vliegtuig lijkt Gaza op een oude, compleet ingestorte beschaving, alsof het eeuwenlang verborgen lag onder stof en puin. Wat ooit een levendige stad was, is nu een wirwar van ingestorte muren, kraters en wegen die nergens meer naartoe leiden.

Woonwijken zijn gebombardeerd, steden weggevaagd. Maar deze verwoesting is geen gevolg van een natuurramp of langzaam verval. Gaza werd minder dan twee jaar geleden nog bevolkt door spelende kinderen, drukke markten en mensen die ondanks alles probeerden te leven. Dat Gaza bestaat niet meer.

De verwoesting is het gevolg van de Israëlische militaire campagne die volgde op de gruwelijke Hamas-aanvallen op 7 oktober 2023. Sindsdien is Gaza grotendeels afgesloten voor de buitenwereld. Buitenlandse journalisten mogen het gebied niet in, een zeldzame situatie in moderne oorlogvoering. Toch mocht The Guardian deze week meevliegen met een Jordaanse militaire vlucht die voedsel en medicijnen boven Gaza dropte.

Vanuit de lucht – op zo’n 600 meter hoogte – werd pas echt duidelijk hoe klein Gaza is: kleiner dan een kwart van Groot-Londen, maar de locatie van een van de bloedigste conflicten van deze eeuw. In deze smalle strook land zijn volgens lokale gezondheidsautoriteiten meer dan 60.000 mensen omgekomen door Israëlische bombardementen. Duizenden liggen nog onder het puin.

Het landschap onder het vliegtuig toont de plekken waar de strijd het hevigst woedde – plekken die met gevaar voor eigen leven werden vastgelegd door Palestijnse journalisten. Meer dan 230 van hen kwamen om en liggen begraven in haastig gegraven kuilen. Wat zij documenteerden, is nu van boven te zien: een land in puin, een humanitaire ramp.

Bekijk hieronder de beelden die The Guardian maakte: