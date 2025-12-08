Corné H. in afzondering na gijzeling in gevangenis Vught

VUGHT (ANP) - Corné H., de man die wordt verdacht van het gijzelen van drie medewerkers in de gevangenis in Vught op vrijdag, zit in die gevangenis in afzondering. Dat zegt zijn advocaat Petra Breukink. Zij zegt verder dat Corné H. een disciplinaire straf heeft gekregen.

Breukink zegt dat mensen met een tbs-oplegging in een "therapeutisch klimaat" horen te zitten. "Dus niet in een gevangenis. Er is een grote groep gedetineerden die als tbs-passant vastzit en die heel snel behandeling nodig heeft. Als een situatie uitzichtloos is, kan dat problematiek triggeren."

Corné H. kreeg een jaar geleden negen maanden cel en tbs voor een urenlange gijzeling in een café in Ede. Een psycholoog en psychiater stelden destijds vast dat die actie een schreeuw om hulp was. De advocaat van H. bevestigde eerder al dat haar cliënt in afwachting van zijn tbs-behandeling in de gevangenis in Vught zit.

Eindrapport

Steeds meer veroordeelden moeten wachten op een plek in een tbs-kliniek, maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week bekend. Het ministerie wil uitbreiden met tweehonderd extra tbs-plekken tussen nu en 2030. Dat moet de doorstroom van gevangenissen naar tbs-klinieken verbeteren.

Het OM meldt dat Corné H. niet wordt voorgeleid, omdat hij al vastzit. Onder meer met camerabeelden en gesprekken met mensen in de gevangenis wordt onderzocht wat zich afgelopen vrijdag precies heeft voorgedaan, aldus een woordvoerder.

Op basis van het eindrapport neemt de officier van justitie een besluit over de vervolging van Corné H. "Het moet niet zo zijn dat gevangenen alles kunnen doen, omdat ze toch al vastzitten", zegt de woordvoerder.