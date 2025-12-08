Zelensky langs bij Rutte en EU-kopstukken voor overleg vredesplan

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaat maandag naar Brussel om met NAVO-topman Mark Rutte en EU-kopstukken te overleggen over de nieuwste Amerikaanse vredesplannen. Behalve Rutte spreekt Zelensky de voorzitters van de Europese Commissie en van de raad van EU-regeringsleiders, Ursula von der Leyen en António Costa.

Zelensky treft het drietal in de ambtswoning van Rutte. Eerder op de dag overlegt hij in Londen met de Britse premier, de Franse president en de Duitse bondskanselier. Na de besprekingen met de leiders van de drie belangrijkste Europese landen is er een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwillige landen, waaraan ook demissionair premier Dick Schoof deelneemt.

De Europese medestanders van Oekraïne proberen de Amerikaanse pendeldiplomatie niet te ongunstig voor Oekraïne en voor Europa te laten uitpakken. Daartoe overleggen ze voortdurend en proberen leiders met een goede relatie met president Donald Trump hun invloed in Washington aan te wenden.