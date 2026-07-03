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Coronakritische groep voelde zich 'soort volksvertegenwoordiger'

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 15:19
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DEN HAAG (ANP) - De mensen achter de coronakritische groep Vrijheid voor Vrouwen voelden zich tijdens de coronacrisis een "soort volksvertegenwoordigers". Dat zei een van de oprichters, Romy Quint, tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. Volgens haar voelden mensen zich niet vertegenwoordigd door de daadwerkelijke volksvertegenwoordigers, waardoor zij met hun zorgen aanklopten bij de organisatie.
"We werden een soort sociaal werkers", aldus Quint. Haar groep voerde voornamelijk actie tegen het coronabeleid. Het ging volgens haar om zorgen van allerlei mensen, van ouderen die opgesloten zaten tot sportschooleigenaren die hun sportschool moesten sluiten.
"Alle respect voor wat er bedacht werd, maar sommige dingen gingen gewoon te ver", zei Quint over de coronamaatregelen, die meermaals wees op de eenzaamheid die het creëerde.
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