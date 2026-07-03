Iran begint reeks rouwceremonies voor begrafenis Ali Khamenei

TEHERAN (ANP/AFP) - In Teheran zijn de vele uitvaartplechtigheden voor de eind februari omgekomen leider ayatollah Al Khamenei begonnen. Iraanse media berichten over de start in de 'Grote Mosalla' of de Imam Khomeini-moskee. De lichamen van Khamenei en zijn omgekomen familieleden zijn overgebracht naar de grote gebedshal van het moskeecomplex.

Iraanse media melden dat die vrijdag is bestemd voor eerbetoon van prominenten en buitenlandse gasten. Een regeringswoordvoerder zei dat er uit honderd landen delegaties zijn gekomen. Ook worden geestelijken en leiders van religieuze minderheden in Iran verwacht.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif en de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Muttaqi waren onder de eersten die hun respect toonden. Zaterdag begint de uitvaart voor het publiek.

Khamenei werd 86 jaar. Hij werd gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval in Teheran. Hij was 36 jaar lang de hoogste leider van het land. Hij wordt in Mashhad begraven.