Laatste dag continue Gazawake bij ministerie, nu meer boycots

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 9:29
anp061125095 1
DEN HAAG (ANP) - De organisatie die sinds 24 juli 2025 een onafgebroken wake voor Gaza houdt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, gaat over op boycotacties gericht op Israël. "Na vijftien weken is de conclusie dat, hoewel de wake zeker impact had binnen het ministerie, het bij de minister zelf tot slechts minimale beweging heeft geleid", stelt de Rotterdam Palestina Coalitie. Donderdag is de laatste wake.
Het doel van de actie was druk uitoefenen op de Nederlandse regering, zodat die harde sancties zou instellen tegen Israël. Maar dat heeft "geen enkele concrete stap opgeleverd". Het bleef bij plannen maken voor een handelsbeperking met de illegale Israëlische nederzettingen en het pleiten voor opschorting van het associatieverdrag met Israël leidde tot niets door verdeeldheid binnen de EU, concludeert de coalitie.
Rotterdam Palestina Coalitie stelt dat Nederland met boycots ook alleen invloed kan uitoefenen. "Als grootste investeerder in het zionistische regime ter wereld kan ze hiermee flink druk op Israël zetten."
