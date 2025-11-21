Verhoeven blijft kickboksen 'op grote podia'

HILVERSUM (ANP) - Rico Verhoeven blijft kickboksen op hoog niveau. Dat zei de 36-jarige Verhoeven op Radio 538, waar hij zijn besluit toelichtte om afstand te doen van zijn wereldtitel zwaargewicht bij Glory. "Ik kan niet al te veel verklappen, maar ik ben in gesprek met verschillende partijen en jullie gaan me zeker nog zien op grote podia", aldus de kickbokser die na 4418 dagen (twaalf jaar) vrijwillig zijn wereldtitel heeft opgegeven.

"Ik wil altijd dingen doen die niet in mijn comfortzone zitten, dat ik de uitdaging blijf voelen en dat ik de spanning blijf voelen", zei Verhoeven. "Dat is er bij Glory niet meer. Ik heb met iedereen gevochten en iedereen verslagen, dan is het goed geweest. Ik heb een aantal jaren geleden op een briefje mijn doelen geschreven en een van die doelen was stoppen als wereldkampioen kickboksen. Ik ben er trots op dat me dat is gelukt", aldus de kickbokser, die ook nog volop aan het acteren is in films en dat naar eigen zeggen blijft doen.