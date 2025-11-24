EU streeft naar consensus in standpunt over vrede in Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie streeft naar consensus in een EU-standpunt over een vredesplan voor Oekraïne, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie maandag. "Zo staan ​​we sterker, zo staan we eensgezind tegenover een onderwerp dat zo belangrijk is als de vrede in Oekraïne en zo belangrijk als de veiligheid van Europa", zei ze. Maar dat lukt niet altijd en eventuele onenigheid tussen de lidstaten over een vredesplan mag geen "belemmering vormen voor de voortgang van zo'n cruciaal onderwerp".

Hongarije en Slowakije steunen het 28-puntenplan van de Amerikanen. Dat gaat de Commissie, Oekraïne en andere lidstaten veel te ver. In dat 28-puntenplan moet Oekraïne bijvoorbeeld veel grondgebied aan de Russen afstaan, zijn leger fors verkleinen en afzien van lidmaatschap van de NAVO.

"Een sterke en gecoördineerde Europese betrokkenheid" heeft volgens de woordvoerder de afgelopen uren "constructieve vooruitgang opgeleverd in de onderhandelingen". Details gaf ze niet.

De EU heeft het niet over tegenvoorstellen, benadrukte de woordvoerder op een persconferentie. "Het gaat om de inhoud van het vredesplan dat moet leiden tot een rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne. We spelen een constructieve rol in de gesprekken met en naast Oekraïne en met de VS."