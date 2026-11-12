Costa: komende weken zijn test of Rusland echt vrede wil

DUBLIN (ANP) - De komende weken zijn een test die zal uitwijzen of Rusland echt vrede wil, zei voorzitter van de EU-leiders António Costa op een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Voor de vredesonderhandelingen zijn de prioriteiten van Europa duidelijk, zei Costa. "Eerst een staak-het-vuren, dan concrete vooruitgang in de Zwarte Zee en daarna werken aan de voorwaarden van een vredesakkoord", zei hij in Dublin.

"De belangrijkste voorwaarde om dit alles mogelijk te maken, is de vraag of Rusland werkelijk in vrede is geïnteresseerd", aldus de Portugese politicus. "Helaas zien we tot nu toe alleen dat Rusland zich richt op escalatie en aanvallen op Oekraïense burgers. Dat moet veranderen, wil vrede mogelijk zijn."

Onder de EU-leiders zal de komende dagen besproken worden wie de mogelijke vertegenwoordiger zal worden namens de EU bij de vredesbesprekingen. Daarbij wordt ook de naam van Costa genoemd.