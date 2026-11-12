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Gezanten VS hebben ontmoeting gehad met president Vladimir Poetin

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/RTR) - De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Moskou met president Vladimir Poetin gesproken over de oorlog in Oekraïne. Ze hebben dat gedaan na twee dagen van onderhandelingen in Abu Dhabi met Russische en Oekraïense gesprekspartners. Zowel Moskou als Kyiv lijkt positief over de gesprekken van dinsdag en woensdag.
Gezant Witkoff zei dat ze naar de Oekraïense president gaan om verslag uit te brengen over de onderhandelingen en over het onderhoud met Poetin. Persbureau TASS meldde dat Kushner zei dat ze naar Kyiv gaan. Eerder werd gemeld dat ze president Zelensky in Ierland ontmoeten.
Poetin zei dat hij voor altijd vrede wenst in Oekraïne maar niet duldt dat er buitenlandse troepen naar dat land gaan. Hij doelt waarschijnlijk op plannen een vredesmacht naar Oekraïne te sturen. Dit is onaanvaardbaar voor het Kremlin. Europese mogendheden zien veel in het plan. Poetin zei dat hij nooit tegenstander is geweest van een dialoog met Europa.
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