Von der Leyen: snel meer investeren in Arctische veiligheid

BRUSSEL (ANP) - Er moet snel meer worden geïnvesteerd in de Arctische veiligheid en het Arctische gebied, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie na afloop van de extra top van EU-regeringsleiders. "We hebben collectief te weinig geïnvesteerd. Het is dus hoog tijd om de verantwoordelijkheid te nemen."

Het is een "geopolitieke noodzaak" geworden om daarin samen te werken met partners in de regio "zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en IJsland en anderen", zei de politica.

De leiders hebben op de ingelaste top vanwege de Groenland-crisis "lessen getrokken uit onze gezamenlijke strategie", zei Von der Leyen. "We hebben kernprincipes gevolgd: vastberadenheid, toenadering, paraatheid en eenheid. En het was effectief, dus we moeten deze aanpak in de toekomst blijven hanteren."

De EU was "ondubbelzinnig solidair" met Groenland en Denemarken, zei ze. "We stonden pal achter de zes lidstaten die met extra importtarieven werden bedreigd."

Op verschillende niveaus is "zeer actief" met de VS overlegd, zei Von der Leyen verder. "We deden dat op een vastberaden maar niet-escalerende manier."

De EU was volgens Von der Leyen "goed voorbereid met handelstegenmaatregelen en niet-tarifaire instrumenten" voor het geval Trump de extra importtarieven zou opleggen.

Ze benadrukte het belang van een onafhankelijkere en sterkere EU. "Dat is belangrijker dan ooit", zei de politica.

Op 12 februari praten de EU-leiders daar op een informele top verder over.