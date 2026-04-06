Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

Nieuwe, niet eerder gepubliceerde foto’s van Michael Jackson
met kinderen uit de Amerikaanse familie Cascio brengen opnieuw zware misbruikbeschuldigingen tegen de overleden popster in beweging. De beelden, gemaakt in de jaren negentig in een New Yorks hotel en tijdens opnames in Brazilië, zijn dit weekend door de Britse tabloid Daily Mail gepubliceerd en tonen Jackson in intieme setting met de toen minderjarige Dominic Cascio en zijn broers en zus. Parallel daaraan loopt in Los Angeles een nieuwe civiele rechtszaak waarin Dominic, inmiddels volwassen, samen met Edward, Aldo en Marie‑Nicole Cascio stelt dat Jackson hen jarenlang zou hebben gemanipuleerd en seksueel misbruikt.
In citaten in de Daily Mail
zegt Dominic dat hij in de foto’s “angst en verwarring” bij zichzelf terugziet en beschrijft hij gevoelens van verdriet, woede en hulpeloosheid uit zijn jeugd. Zijn broer Aldo verklaart dat Jackson zijn korte broek naar beneden zou hebben getrokken en spreekt over een patroon van misbruik, drugsgebruik en “hersenspoeling” op verschillende locaties, waaronder de beroemde Neverland Ranch in Californië, waar de kinderen regelmatig zonder hun ouders verbleven. De familie Cascio kent Jackson al sinds 1984; vader Frank Cascio werkte als persoonlijke assistent van de zanger.
De nalatenschap van Jackson, verenigd in de Michael Jackson
Company, wijst alle aantijgingen af. Advocaat Marty Singer noemt de nieuwe zaak een “wanhopige poging om geld in te zamelen” en wijst erop dat de familie de popster decennialang publiekelijk verdedigde. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone ontving de familie eerder al enkele miljoenen dollars in het kader van een schikking uit 2019, die zij nu aanvechten als een “illegale overeenkomst om kindermisbruik te verdoezelen”. De huidige vordering zou neerkomen op een schadeclaim van 213 miljoen dollar; de zaak ligt nu bij de rechter in Californië.