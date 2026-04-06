ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

seksueel misbruik
door Désirée du Roy
maandag, 06 april 2026 om 17:08
Nieuwe, niet eerder gepubliceerde foto’s van Michael Jackson met kinderen uit de Amerikaanse familie Cascio brengen opnieuw zware misbruikbeschuldigingen tegen de overleden popster in beweging. De beelden, gemaakt in de jaren negentig in een New Yorks hotel en tijdens opnames in Brazilië, zijn dit weekend door de Britse tabloid Daily Mail gepubliceerd en tonen Jackson in intieme setting met de toen minderjarige Dominic Cascio en zijn broers en zus. Parallel daaraan loopt in Los Angeles een nieuwe civiele rechtszaak waarin Dominic, inmiddels volwassen, samen met Edward, Aldo en Marie‑Nicole Cascio stelt dat Jackson hen jarenlang zou hebben gemanipuleerd en seksueel misbruikt.
In citaten in de Daily Mail zegt Dominic dat hij in de foto’s “angst en verwarring” bij zichzelf terugziet en beschrijft hij gevoelens van verdriet, woede en hulpeloosheid uit zijn jeugd. Zijn broer Aldo verklaart dat Jackson zijn korte broek naar beneden zou hebben getrokken en spreekt over een patroon van misbruik, drugsgebruik en “hersenspoeling” op verschillende locaties, waaronder de beroemde Neverland Ranch in Californië, waar de kinderen regelmatig zonder hun ouders verbleven. De familie Cascio kent Jackson al sinds 1984; vader Frank Cascio werkte als persoonlijke assistent van de zanger.
De nalatenschap van Jackson, verenigd in de Michael Jackson Company, wijst alle aantijgingen af. Advocaat Marty Singer noemt de nieuwe zaak een “wanhopige poging om geld in te zamelen” en wijst erop dat de familie de popster decennialang publiekelijk verdedigde. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone ontving de familie eerder al enkele miljoenen dollars in het kader van een schikking uit 2019, die zij nu aanvechten als een “illegale overeenkomst om kindermisbruik te verdoezelen”. De huidige vordering zou neerkomen op een schadeclaim van 213 miljoen dollar; de zaak ligt nu bij de rechter in Californië.

Lees ook

'Kinderen willen me aanraken en knuffelen': nieuwe tapes werpen scherp licht op Michael Jackson

Lees ook

Media: Michael Jackson had schuld van 500 miljoen toen hij stierf
15 jaar dood: De Laatste Dagen van Michael Jackson
loading

POPULAIR NIEUWS

Trump (79) ontdekt pijnlijk dat niet iedereen te koop is – en Europa laat het hem voelen

Deze beweging is cruciaal om gezond ouder te worden

Terwijl iedereen naar Iran kijkt, sloopt Oekraïne stiekem Poetins oorlogskas

Pieter Storms: 'Ellen ten Damme liegt over verkrachting door Ali B'

Is het uitlaten van je kat goed voor hem of alleen goed voor TikTok?

Hoe goed kun je kleuren zien?

Loading