Politie Washington: sportschoolschutter overleden

WASHINGTON (ANP) - De politie in Washington heeft bevestigd dat de schutter die eerder vijf slachtoffers maakte bij een sportschool in de Amerikaanse hoofdstad, ter plaatse is doodverklaard.

Eerder meldden Amerikaanse media al dat de man, die zichzelf zou hebben neergeschoten na zijn daad, was overleden aan zijn verwondingen. In een persconferentie van de politie die tegelijkertijd gaande was, bevestigde de politie dat toen niet. Op X schrijft de dienst nu dat de man inderdaad is overleden en dat de oproep om binnen te blijven is ingetrokken.

De verdachte schoot in en buiten een sportschool op enkele kilometers van het Witte Huis vijf mensen neer. Een van hen overleed ter plaatse, vier anderen raakten zwaargewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de gewonden verkeert in kritieke toestand. De vermeende schutter sloot zichzelf vervolgens op in vermoedelijk zijn eigen woning boven de sportschool, vanwaaruit hij meermaals op agenten schoot. Daarna schoot hij zichzelf neer.

Volgens The Washington Post gaat het om een 55-jarige arts die een rechtszaak was begonnen tegen het beheer van het appartementenblok vanwege schimmelproblemen en lekkage in zijn woning. Bevestigd zijn die berichten niet; de lokale autoriteiten hebben de identiteit van de schutter nog niet bekendgemaakt. Wel zei de politie eerder op donderdag vermoedens te hebben dat het ging om iemand die problemen had met de beheerder van de appartementen.