Couppleger Doumbouya wint presidentsverkiezingen in Guinee

CONAKRY (ANP) - Couppleger Mamady Doumbouya heeft de presidentsverkiezingen in het West-Afrikaanse land Guinee gewonnen. Uit voorlopige resultaten blijkt dat de generaal bij de verkiezingen van zondag 86,7 procent van de stemmen behaalde, waardoor een tweede stemronde niet nodig is, aldus de kiescommissie.

Doumbouya leidde de militaire staatsgreep die de toenmalige president Alpha Condé in september 2021 ten val bracht. Sindsdien regeert hij als interim-president over het land met ongeveer 15 miljoen inwoners.

Hij nam het op tegen acht kandidaten die weinig kans maakten te winnen. De invloedrijkste oppositiepoliticus, Cellou Dalein Diallo, was uitgesloten van deelname.

Op buitenlands gebied heeft Guinee onder Doumbouya, in tegenstelling tot andere door militairen geleide staten in de regio, goede betrekkingen onderhouden met westerse landen, met name Frankrijk, de voormalige koloniale macht.

Nu Guinee een burgerregering heeft, wordt het wellicht weer toegelaten tot de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS), die het land na de staatsgreep had geschorst.