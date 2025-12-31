ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Couppleger Doumbouya wint presidentsverkiezingen in Guinee

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 2:35
anp311225006 1
CONAKRY (ANP) - Couppleger Mamady Doumbouya heeft de presidentsverkiezingen in het West-Afrikaanse land Guinee gewonnen. Uit voorlopige resultaten blijkt dat de generaal bij de verkiezingen van zondag 86,7 procent van de stemmen behaalde, waardoor een tweede stemronde niet nodig is, aldus de kiescommissie.
Doumbouya leidde de militaire staatsgreep die de toenmalige president Alpha Condé in september 2021 ten val bracht. Sindsdien regeert hij als interim-president over het land met ongeveer 15 miljoen inwoners.
Hij nam het op tegen acht kandidaten die weinig kans maakten te winnen. De invloedrijkste oppositiepoliticus, Cellou Dalein Diallo, was uitgesloten van deelname.
Op buitenlands gebied heeft Guinee onder Doumbouya, in tegenstelling tot andere door militairen geleide staten in de regio, goede betrekkingen onderhouden met westerse landen, met name Frankrijk, de voormalige koloniale macht.
Nu Guinee een burgerregering heeft, wordt het wellicht weer toegelaten tot de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS), die het land na de staatsgreep had geschorst.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mijanou_Bardot_1958b

Mijanou Bardot: de zus die “nee” zei

ANP-527497306

Tweedehands plug-in hybride kopen? Dit merk faalt genadeloos

ANP-302614279

De beruchte ochtendfout: drink deze zes dranken nooit op een lege maag

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

53905566_m

Het tijdperk van de dollar loopt op zijn einde

photo-1743642638460-c2d7d0f748c9

De geheimen van een fijn seksleven: zo houd je de vlam brandend

Loading