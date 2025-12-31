Isiah Whitlock, bekend als Clay Davis in The Wire, overleden

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse acteur Isiah Whitlock, bekend van zijn rol als de corrupte senator Clay Davis in de serie The Wire, is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent op Instagram bekendgemaakt.

Als senator Davis boeide Whitlock een generatie televisiekijkers met zijn zwarte humor en zijn kenmerkende uitroep "sheeeee-it", een langgerekte uitspraak van het woord 'shit'. Volgens Variety werd de acteur regelmatig op straat aangesproken door fans die hem vroegen deze uitroep te herhalen.

Hij leende ook zijn stem aan verschillende animatiefilms van Pixar, waaronder Buzz Lightyear en Cars 3.

Whitlock werkte ook vaak samen met Spike Lee. Hij verscheen in verschillende films van de Afro-Amerikaanse regisseur, waaronder BlacKkKlansman, Da 5 Bloods, She Hate Me en Chi-Raq.

Op televisie had hij verder een rol in de politieke satire Veep, waarin hij de Amerikaanse minister van Defensie speelde.