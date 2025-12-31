ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Isiah Whitlock, bekend als Clay Davis in The Wire, overleden

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 2:33
anp311225005 1
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse acteur Isiah Whitlock, bekend van zijn rol als de corrupte senator Clay Davis in de serie The Wire, is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent op Instagram bekendgemaakt.
Als senator Davis boeide Whitlock een generatie televisiekijkers met zijn zwarte humor en zijn kenmerkende uitroep "sheeeee-it", een langgerekte uitspraak van het woord 'shit'. Volgens Variety werd de acteur regelmatig op straat aangesproken door fans die hem vroegen deze uitroep te herhalen.
Hij leende ook zijn stem aan verschillende animatiefilms van Pixar, waaronder Buzz Lightyear en Cars 3.
Whitlock werkte ook vaak samen met Spike Lee. Hij verscheen in verschillende films van de Afro-Amerikaanse regisseur, waaronder BlacKkKlansman, Da 5 Bloods, She Hate Me en Chi-Raq.
Op televisie had hij verder een rol in de politieke satire Veep, waarin hij de Amerikaanse minister van Defensie speelde.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mijanou_Bardot_1958b

Mijanou Bardot: de zus die “nee” zei

ANP-527497306

Tweedehands plug-in hybride kopen? Dit merk faalt genadeloos

ANP-302614279

De beruchte ochtendfout: drink deze zes dranken nooit op een lege maag

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

53905566_m

Het tijdperk van de dollar loopt op zijn einde

photo-1743642638460-c2d7d0f748c9

De geheimen van een fijn seksleven: zo houd je de vlam brandend

Loading