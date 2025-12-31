ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Omstreden verkiezingen Honduras krijgen juridisch vervolg

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 4:46
anp311225007 1
TEGUCIGALPA (ANP) - Procureur-generaal Johel Zelaya van Honduras heeft aangekondigd binnenkort juridische stappen te ondernemen om de gebeurtenissen tijdens het omstreden verkiezingsproces in het Midden-Amerikaanse land op te helderen.
"Geen enkele daad die de wil van het volk en daarmee de soevereiniteit ondermijnt, zal ongestraft blijven", aldus Zelaya op X. Met de juridische stappen hoopt hij een "precedent" te scheppen, "zodat schandelijke praktijken die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen, zich niet herhalen".
De door de Amerikaanse president Trump gesteunde conservatieve Nasry Asfura won de presidentsverkiezingen in Honduras, zo maakte de kiesraad woensdag bekend. De uitslag liet vier weken op zich wachten door vertragingen, technische problemen en aantijgingen van fraude.
Zo moesten honderdduizenden stembiljetten handmatig worden geteld die na de verkiezingen van 30 november niet waren meegenomen. Asfura vergaarde uiteindelijk 40,3 procent, de centrumrechtse kandidaat Salvador Nasralla 39,5 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mijanou_Bardot_1958b

Mijanou Bardot: de zus die “nee” zei

ANP-527497306

Tweedehands plug-in hybride kopen? Dit merk faalt genadeloos

ANP-302614279

De beruchte ochtendfout: drink deze zes dranken nooit op een lege maag

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

53905566_m

Het tijdperk van de dollar loopt op zijn einde

photo-1743642638460-c2d7d0f748c9

De geheimen van een fijn seksleven: zo houd je de vlam brandend

Loading