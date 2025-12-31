Omstreden verkiezingen Honduras krijgen juridisch vervolg

TEGUCIGALPA (ANP) - Procureur-generaal Johel Zelaya van Honduras heeft aangekondigd binnenkort juridische stappen te ondernemen om de gebeurtenissen tijdens het omstreden verkiezingsproces in het Midden-Amerikaanse land op te helderen.

"Geen enkele daad die de wil van het volk en daarmee de soevereiniteit ondermijnt, zal ongestraft blijven", aldus Zelaya op X. Met de juridische stappen hoopt hij een "precedent" te scheppen, "zodat schandelijke praktijken die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen, zich niet herhalen".

De door de Amerikaanse president Trump gesteunde conservatieve Nasry Asfura won de presidentsverkiezingen in Honduras, zo maakte de kiesraad woensdag bekend. De uitslag liet vier weken op zich wachten door vertragingen, technische problemen en aantijgingen van fraude.

Zo moesten honderdduizenden stembiljetten handmatig worden geteld die na de verkiezingen van 30 november niet waren meegenomen. Asfura vergaarde uiteindelijk 40,3 procent, de centrumrechtse kandidaat Salvador Nasralla 39,5 procent.