CPB: JA21 bezuinigt op de zorg en verlaagt lasten bedrijven

DEN HAAG (ANP) - Als het verkiezingsprogramma van JA21 wordt uitgevoerd, zorgt dat voor een lastenverlichting voor bedrijven en bezuinigingen op de zorg, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in zijn doorrekening. De grote herziening van het belasting- en toeslagenstelsel die de rechtse partij van plan is, leidt bovendien tot grote inkomensverschillen en een koopkracht die op termijn achterblijft.

JA21 is van plan om de eigen betalingen in de zorg te verhogen. Dat verhoogt de financiële drempels om gebruik te maken van zorg en remt de kwaliteitsverbetering, aldus het CPB.

Aan de andere kant noemen de rekenaars dat het investeringsklimaat zal verbeteren, omdat JA21 de lasten voor bedrijven wil verlagen. Zo is de partij van plan om de vennootschapsbelasting te verlagen.

De herziening van het belasting- en toeslagenstelsel behelst onder andere het afschaffen van alle toeslagen. Tegelijk introduceert JA21 een nieuw stelsel voor box 1, voor belasting over werk en woning.