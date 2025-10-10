SGP verlicht lasten voornamelijk voor alleenverdieners

DEN HAAG (ANP) - De verkiezingsplannen van de SGP zorgen nauwelijks voor extra woningen, mede doordat het stikstofprobleem niet wordt aangepakt. De streng christelijke partij verlicht de lasten vooral voor gezinnen waarin één ouder de kost verdient. De gemiddelde koopkracht gaat er niet op vooruit, staat in een doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB).

Zelf zegt de SGP met dit pakket meer ruimte te bieden voor vrije tijd en bijvoorbeeld mantelzorg of vrijwilligerswerk. "Dat is precies wat de samenleving nodig heeft", vindt Tweede Kamerlid André Flach. De berekeningen van het CPB laten wel zien dat het arbeidsaanbod door dit pakket afneemt.

De SGP investeert net als andere partijen miljarden extra in defensie, om toe te groeien naar de nieuwe NAVO-norm waaraan lidstaten in 2035 moeten voldoen. De partij bezuinigt op zorg en sociale zekerheid, onder meer door het basispakket te bevriezen en de AOW-leeftijd sterker te laten meestijgen met de gemiddelde levensverwachting. De lasten voor bedrijven gaan per saldo iets omhoog.