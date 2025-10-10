CPB: plannen CU verminderen armoede, minder mensen gaan werken

DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Planbureau ziet dat de plannen in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie de armoede verminderen en dat de doorsnee koopkracht iets beter wordt. De ingrepen in het verkiezingsprogramma maken werken minder aantrekkelijk, zien de rekenmeesters. Op de lange termijn zorgen de plannen ervoor dat mensen minder gaan werken.

De ChristenUnie verlaagt de belastingen op inkomen en arbeid fors en zet daar meer belasting op vermogen en voor bedrijven tegenover. De partij wil een grote verbouwing van het belastingstelsel, waarmee alle toeslagen verdwijnen. Tegelijk pleit de partij voor 5 procent stijging van het minimumloon en een afschaffing van de hypotheekrenteaftrek in 15 jaar.

De christelijke partij wil dat bedrijven gaan betalen voor de uitstoot van CO2, wat dit kabinet juist heeft afgeschaft. ChristenUnie heeft zich net als veel andere partijen gecommitteerd aan de NAVO-norm en wil fors investeren in defensie. In 2030 is dat 6,3 miljard euro. Verder wil de partij extra geld uitgeven aan woningbouw en de aanpak van het stikstofprobleem.

Accijnzen op alcohol

Dat betaalt de partij door de hogere belastingen en ook met bezuinigingen, bijvoorbeeld op de zorg. De ChristenUnie wil onder meer geen nieuwe behandelingen in het basispakket toelaten en het eigen risico weer op 385 euro zetten. Tandartscontroles en gaatjes vullen komen bij ChristenUnie wel in het basispakket.

ChristenUnie wil een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor wijkverpleging. Verder verhoogt de partij de accijnzen op alcohol en komt er een extra belasting voor ongezond eten, drinken en vapes.