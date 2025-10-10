GL-PvdA zorgt voor meer groei en kleinere inkomensverschillen

DEN HAAG (ANP) - De plannen uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA pakken relatief gunstig uit voor de economische groei en de koopkracht van met name armere huishoudens. De linkse combinatie legt de rekening zoals gebruikelijk vooral bij grote bedrijven en vermogenden, al is de lastenverzwaring die zij voor de kiezen krijgen ditmaal iets gematigder. Dat staat in de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB).

De aangekondigde miljardeninvesteringen in woningbouw en infrastructuur zorgen er volgens het CPB voor dat het woningaanbod en de betaalbaarheid van huizen verbeteren. Dat geldt voor zowel huur- als koopwoningen. Dit effect wordt wel deels tenietgedaan door een iets hogere inflatie. De hypotheekrenteaftrek wordt in twaalf jaar afgebouwd.

Mensen met lage inkomens gaan er in de plannen van GroenLinks-PvdA het meest op vooruit. Hoe hoger het inkomen, hoe minder huishoudens er aan koopkracht bij krijgen. Dat komt mede doordat de partij een nieuw belastingstelsel met vijf schijven introduceert. De verschillen in uitkomst binnen inkomensgroepen zijn volgens het CPB groot, doordat regelingen verdwijnen en daar weer nieuwe voor in de plaats komen.

Investeringsklimaat

Ondanks de forse lastenverzwaring voor het bedrijfsleven pakken de plannen van GroenLinks-PvdA naar verwachting relatief gunstig uit voor het investeringsklimaat. Dat komt doordat de partij tegelijkertijd zorgt voor meer investeringsruimte, innovatie stimuleert en beperkingen wegneemt door de uitstoot van stikstof en broeikasgassen fors te verminderen.

De uitgaven aan defensie nemen bij GroenLinks-PvdA deze kabinetsperiode met 6,3 miljard euro toe. Net als NSC en BBB kiest de partij ervoor de extra opgave die na 2030 nodig is om vijf jaar later aan de nieuwe NAVO-norm te voldoen, nu nog niet in te vullen.