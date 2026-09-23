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Crisisteam: natte herfst en winter nodig tegen droogteproblemen

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 18:24
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DEN HAAG (ANP) - Een natte herfst en winter zijn waarschijnlijk nodig om in het komende voorjaar een goede uitgangspositie te hebben voor een volgend droogteseizoen. Dat zei Harold van Waveren, voorzitter van het landelijke crisisteam over de droogte, in een presentatie voor Tweede Kamerleden. "Herstel gaat maanden duren, met name voor het grondwater."
De rivieraanvoeren dalen op dit moment zelfs nog, aldus Van Waveren. Het zal weken of maanden duren voordat de rivieren weer op een normaal niveau zitten. Mogelijk wordt op de IJssel eenrichtingsverkeer ingevoerd, waardoor sommige binnenvaartschepen honderden kilometers zouden moeten omvaren.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt later met een evaluatie van de keuzes die overheden hebben gemaakt om met de gevolgen van de droogte om te gaan. Topambtenaar Liz van Duin gaf alvast een voorschot: "Zo'n lage rivierstand hadden we niet helemaal zien komen op deze termijn. Die was wel in beeld, maar toch vooral voor later."
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