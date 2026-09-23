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Weinstein krijgt 15 jaar cel voor misbruik productieassistent

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 18:26
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NEW YORK (ANP/AFP) - De voormalige machtige filmproducent Harvey Weinstein heeft bij de nieuwe behandeling van een zaak rond seksueel geweld vijftien jaar gevangenisstraf gekregen. Het gaat om het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley.
Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al eens 23 jaar cel voor, maar die straf was na een hoger beroep in 2024 vervallen. De zaak kwam opnieuw voor de jury, die hem in 2025 alsnog schuldig bevond.
De 74-jarige Weinstein werd en wordt met veel meer gevallen van seksueel wangedrag in verband gebracht. In onderzoeken van The New Yorker en The New York Times hebben meer dan tachtig mensen hem beschuldigd. De aantijgingen waren het begin van de MeToo-beweging.
In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013. Hij is al schuldig bevonden. Een zaak rond de actrice Jessica Mann is na drie mislukte pogingen om hem te vervolgen door de aanklagers gestaakt.
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