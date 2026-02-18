ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Crowdfunding voor Annie M.G. Schmidt-huis Kapelle zet tandje bij

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 11:52
anp180226102 1
KAPELLE (ANP) - Stichting Bij Annie Thuis gaat meer tijd steken in een crowdfunding om het geboortehuis van Annie M.G. Schmidt in Kapelle te behouden en te verbouwen. De organisatie wil binnen een half jaar het streefbedrag van 550.000 euro ophalen.
De inzameling begon vorige maand en de teller staat nu op 18.000 euro. "Het is lastiger om partijen te overtuigen dan we hadden ingeschat", bevestigt initiatiefnemer Hendriek Flikweert een bericht van Omroep Zeeland. Het huis staat in een gebied waar nieuwbouw moet komen. Vooralsnog is het de bedoeling dat het Annie M.G. Schmidt-huis niet wordt gesloopt.
De stichting krijgt hulp van boekhandels in de omgeving. Ook zijn er personen die willen helpen met aandacht voor het project, zoals oud-premier en Zeeuw Jan Peter Balkenende.
Annie M.G. Schmidt (1911-1995) liet een enorm oeuvre na van boeken, zoals Jip en Janneke en Pluk van de Petteflet en kinderversjes zoals Dikkertje Dap. Ze schreef ook musicals, zoals Foxtrot en Heerlijk duurt het langst.
loading

POPULAIR NIEUWS

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

229202427_m

Ons lijf is nooit bedoeld om ultrabewerkte voedingsmiddelen te verwerken

ANP-550142103

Femke Kok maakt korte metten met mensen die zeuren over de opmerking van haar coach

231001207_m

Dyslexie wordt niet veroorzaakt door ‘leesgenen’ — de oorsprong ervan gaat 430 miljoen jaar terug

Loading