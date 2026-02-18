Crowdfunding voor Annie M.G. Schmidt-huis Kapelle zet tandje bij

KAPELLE (ANP) - Stichting Bij Annie Thuis gaat meer tijd steken in een crowdfunding om het geboortehuis van Annie M.G. Schmidt in Kapelle te behouden en te verbouwen. De organisatie wil binnen een half jaar het streefbedrag van 550.000 euro ophalen.

De inzameling begon vorige maand en de teller staat nu op 18.000 euro. "Het is lastiger om partijen te overtuigen dan we hadden ingeschat", bevestigt initiatiefnemer Hendriek Flikweert een bericht van Omroep Zeeland. Het huis staat in een gebied waar nieuwbouw moet komen. Vooralsnog is het de bedoeling dat het Annie M.G. Schmidt-huis niet wordt gesloopt.

De stichting krijgt hulp van boekhandels in de omgeving. Ook zijn er personen die willen helpen met aandacht voor het project, zoals oud-premier en Zeeuw Jan Peter Balkenende.

Annie M.G. Schmidt (1911-1995) liet een enorm oeuvre na van boeken, zoals Jip en Janneke en Pluk van de Petteflet en kinderversjes zoals Dikkertje Dap. Ze schreef ook musicals, zoals Foxtrot en Heerlijk duurt het langst.