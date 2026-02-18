Vredesoverleg Rusland en Oekraïne afgerond

GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - Het vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne van woensdag is ten einde gekomen in Genève. De onderhandelingen duurden volgens de Oekraïense delegatie ongeveer twee uur.

Onduidelijk is nog wat het overleg over het beëindigen van de oorlog heeft opgeleverd. De Russische hoofdonderhandelaar sprak over moeilijke gesprekken die op zakelijke wijze werden gevoerd. Hij zei dat in de "nabije toekomst" verder wordt gepraat.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verweet Rusland eerder op de dag dat het probeert onderhandelingen te rekken. Die hadden anders al in de laatste fase kunnen zijn, stelde hij op X.

Het was de tweede dag op rij dat onderhandelaars elkaar spraken in de Zwitserse stad. De VS bemiddelden. Een bron rond de Russische delegatie zei tegen persbureau AFP dat het overleg op dag één "erg gespannen" was verlopen.