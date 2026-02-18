ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rubio overlegt over Cuba heimelijk met kleinzoon Castro

Samenleving
door Redactie
woensdag, 18 februari 2026 om 11:53
bijgewerkt om woensdag, 18 februari 2026 om 12:45
anp180226103 1
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio overlegt heimelijk met de kleinzoon van voormalig Cubaans president Raúl Castro. Dat zeggen bronnen tegen de Amerikaanse nieuwssite Axios.
Door rechtstreeks te praten met de kleinzoon wordt de Cubaanse overheid omzeild. Rubio en zijn team zouden de 41-jarige Raúl Guillermo Rodriguez Castro en zijn medestanders zien als een jongere generatie die openstaat voor toenadering tot de VS.
Het overleg zou illustreren dat de regering-Trump de 94-jarige oud-revolutionair Castro ziet als degene die het feitelijk voor het zeggen heeft op het eiland. Dat kampt met ernstige economische problemen.
De VS voeren de druk op Cuba ondertussen steeds verder op. Een bron rond de regering zegt dat het communistische regime weg moet, maar dat president Trump nog moet besluiten hoe dat precies aangepakt moet worden. "Rubio praat nog met de kleinzoon."
loading

POPULAIR NIEUWS

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

229202427_m

Ons lijf is nooit bedoeld om ultrabewerkte voedingsmiddelen te verwerken

ANP-550142103

Femke Kok maakt korte metten met mensen die zeuren over de opmerking van haar coach

231001207_m

Dyslexie wordt niet veroorzaakt door ‘leesgenen’ — de oorsprong ervan gaat 430 miljoen jaar terug

Loading