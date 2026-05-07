Cruisemaatschappij: juiste procedure gevolgd na eerste overlijden

DEN HAAG (ANP) - Cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions heeft de "juiste procedure" gevolgd toen bleek dat er aan boord van de Hondius een 69-jarige Nederlander was overleden. Dat laat het bedrijf weten in reactie op een video die online rondgaat, waarop te zien is dat de kapitein spreekt van een natuurlijk overlijden.

De video is gemaakt op 12 april, een dag na het overlijden van de Nederlander. De kapitein legt aan de opvarenden uit dat wordt uitgegaan van een natuurlijk overlijden. "Het gaat volgens de dokter niet om iets dat besmettelijk is", zegt hij. "Wat dat betreft is het schip veilig."

Het bedrijf laat weten dat de doodsoorzaak destijds niet bekend was en dat er geen aanwijzingen waren dat er aan boord sprake was van een virus of besmetting. Toen op 4 mei de eerste hantavirusbesmetting van een opvarende werd bevestigd, is het bedrijf naar eigen zeggen gelijk in actie gekomen. Zo werd opvarenden verzocht isolatiemaatregelen te nemen en de hygiëneprotocollen na te leven.