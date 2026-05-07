Bredewold pakt ritzege in Vuelta Femenina, Van der Breggen valt

ASTORGA (ANP) - Wielrenster Mischa Bredewold heeft donderdag de vijfde etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. In de sprint van een door een valpartij uitgedund peloton was de Nederlandse renster van SD Worx-Protime de sterkste, voor haar Belgische ploeggenoot en klassementsleider Lotte Kopecky. De Italiaanse Letizia Paternoster werd net als woensdag derde.

In de slotkilometers kwam het peloton in een regenbui terecht en ontstond een grote valpartij. Anna van der Breggen, vierde in het algemeen klassement, was daarbij betrokken. Omdat de valpartij in de laatste vijf kilometer plaatsvond zijn er geen gevolgen voor het algemeen klassement. Daarin heeft Kopecky 6 seconden voorsprong op Franziska Koch en 12 seconden op Cédrine Kerbaol. Van der Breggen staat vierde op 20 seconden.

"Ik ben het team dankbaar dat ze mijn sprintambities de ruimte geven", zei Bredewold in het flashinterview na de etappe. "We maakten een 'droomplan' om het op deze manier te doen. Dat ik de vrijheid zou krijgen om te sprinten met Lotte in mijn wiel, en dat zij zou overnemen als het zou moeten." Bredewold gaf aan Van der Breggen gezien te hebben na haar binnenkomst en zei dat ze in orde leek ondanks haar val.

Het is voor Bredewold de eerste etappezege in een grote ronde. De 25-jarige Amersfoortse won in 2025 de Amstel Gold Race en werd in 2023 Europees kampioen.

De Vuelta Femenina duurt nog twee dagen. Zaterdag eindigt de ronde met de beklimming van de Alto de l'Angliru, die bekendstaat als de zwaarste klim van Spanje.