LUMC: opvang en zorg opvarende Hondius verloopt volgens plan

LEIDEN (ANP) - De opvang en zorg voor de opvarende van het cruiseschip Hondius in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) verloopt volgens plan. "We bieden alle ondersteuning en zorg die de patiënt op dit moment nodig heeft en nemen alle voorzorgsmaatregelen om dat op een veilige manier te doen."

Over de nationaliteit en toestand van de patiënt, die mogelijk is besmet met het hantavirus, doet het ziekenhuis om privacyredenen geen uitspraken. De opvarende kwam woensdagavond aan met de eerste evacuatievlucht op Schiphol.

De opname in het Leidse ziekenhuis heeft geen gevolgen voor andere patiënten of bezoek. De behandeling van de opvarende gebeurt in strikte isolatie, meldt het LUMC.