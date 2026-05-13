Hongarije ontbiedt Russische ambassadeur om aanval op Oekraïne

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege een droneaanval op het westen van Oekraïne, dicht bij de grens met Hongarije. Dat deelde premier Péter Magyar mee na het eerste kabinetsoverleg sinds hij afgelopen weekend werd geïnstalleerd als leider van het land.

Dat Hongarije nu Rusland aanspreekt op de aanvallen op Oekraïne is een breuk met het regeringsbeleid onder de vorige premier Viktor Orbán. Hij onderhield goede banden met Rusland en zocht juist regelmatig de confrontatie met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Magyar had al aangekondigd een andere koers te willen varen dan zijn voorganger en toenadering te zoeken tot de Europese Unie en Oekraïne.

De Russische ambassadeur moet nu langs bij de nieuwe Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán, geen familie van de vorige premier. Zij zei eerder al de Russische aanvallen op Oekraïne ten strengste te veroordelen.