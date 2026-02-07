ECONOMIE
Cuba neemt noodmaatregelen om energiecrisis het hoofd te bieden

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 4:24
anp070226008 1
HAVANA (ANP) - De Cubaanse regering heeft een pakket noodmaatregelen aangekondigd op het gebied van onderwijs, werk en transport om de energiecrisis in het land aan te pakken. De communistische regering wil met de maatregelen de essentiële diensten beschermen en brandstof rantsoeneren.
Vicepremier Oscar Perez-Oliva Fraga gaf Washington tijdens een toespraak op de staatstelevisie de schuld van de crisis en zei dat de regering "een reeks beslissingen zou nemen, allereerst om de vitaliteit van ons land en essentiële diensten te garanderen, zonder de ontwikkeling op te geven".
Cuba was grotendeels afhankelijk van olie uit Venezuela, totdat het Amerikaanse leger de Venezolaanse president Nicolás Maduro vorige maand gevangennam. De olietekorten zorgen in Cuba inmiddels voor hogere prijzen voor voedsel en transport, net als brandstoftekorten en urenlange stroomstoringen.
