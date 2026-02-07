ECONOMIE
Twee doden door eenzijdig ongeval in Gorssel

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 4:26
bijgewerkt om zaterdag, 07 februari 2026 om 5:08
- In Gorssel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen om het leven gekomen bij een ernstig eenzijdig ongeval. De politie kreeg rond 00.45 uur een melding van het ongeval op de N348 (Deventerweg) in de Gelderse plaats. Een derde inzittende is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten.
Volgens de regionale krant De Stentor raakte de auto meerdere bomen langs de kant van de weg en belandde deels op zijn zijkant in de berm. De politie heeft aan de krant laten weten dat er "jonge slachtoffers" in de auto zaten. Over hun identiteit is verder nog niets bekendgemaakt.
De politie Oost-Nederland meldt dat de weg is afgesloten. Het team Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek naar de toedracht.
Het is het tweede dodelijke eenzijdige ongeval in Nederland in de nacht van vrijdag op zaterdag. Even voor middernacht kwam een inzittende van een auto om het leven in Kessel in Limburg. De auto had een pand geraakt.
