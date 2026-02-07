ECONOMIE
Twee doden door lawine in Slowakije

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 4:24
BRATISLAVA (ANP) - Twee mensen zijn omgekomen door een lawine in de Hoge Tatra, een hooggebergte op de grens tussen Slowakije en Polen, aldus de lokale autoriteiten. De slachtoffers waren twee mannen uit Hongarije van 37 en 38 jaar.
Bergreddingsdiensten vertelden aan persbureau TASR dat de mannen ongeveer 400 meter naar beneden werden meegesleurd door de lawine, die ze mogelijk zelf hadden veroorzaakt, en volledig onder de sneeuw bedolven raakten. Slechte weersomstandigheden maakten het gebruik van een helikopter onmogelijk, waardoor de reddingsteams vertraging opliepen.
Reddingsdiensten slaagden er uiteindelijk in de slachtoffers uit de sneeuw te graven, maar ondanks reanimatiepogingen overleden beide mannen ter plaatse.
