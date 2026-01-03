Cuba spreekt van staatsterrorisme door VS in Venezuela

HAVANA (ANP) - De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel zegt dat de Verenigde Staten zich schuldig maken aan "staatsterrorisme tegen het moedige Venezolaanse volk". Het land onderhoudt goede banden met Venezuela, dat onder vuur lijkt te liggen van de VS.

"Cuba veroordeelt en eist een urgente reactie van de internationale gemeenschap tegen de criminele aanval van de VS op Venezuela", aldus Díaz-Canel. Cuba is afhankelijk van Venezolaanse olie. De landen werken ook samen op veiligheidsgebied.

In Venezuela waren explosies te horen, maar de VS hebben nog niet bevestigd dat die het gevolg waren van Amerikaanse aanvallen. Anonieme regeringsbronnen hebben dat wel bevestigd tegenover Amerikaanse en internationale media.