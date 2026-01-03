ECONOMIE
Zoektocht naar vermiste Mick uit Helmond gaat verder

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 10:16
anp030126077 1
HELMOND (ANP) - In de omgeving van Helmond in Noord-Brabant zoeken hulpdiensten zaterdag verder naar de 19-jarige Mick die sinds 2 januari vermist is. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.
Agenten met honden zijn al de hele ochtend bezig met de zoektocht. Ook worden tips en videobeelden nagegaan. Onder andere de Mobiele Eenheid en het Veteranen Search Team helpen mee. Op vrijdag werd ook een helikopter ingezet bij de zoektocht, door de weersomstandigheden is die nu nog niet in de lucht.
Om 10.00 uur is ook een zoektocht door vrijwilligers van start gegaan. Deze wordt gecoördineerd door het platform Vermiste Personen.
Mick verliet in de nacht van 1 op 2 januari zijn ouderlijk huis aan de Edelhertlaan in Helmond. Hij is verstandelijk beperkt en volgens hulpdiensten niet goed gekleed voor het winterse weer. Hij zou alleen een korte broek en een shirt dragen. Een eerdere tip dat Mick zou zijn gezien in het dorpje Asten is inmiddels ontkracht, dat betrof een andere persoon.
