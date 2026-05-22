Rubio: VS hebben hulp NAVO niet ingeroepen in Straat van Hormuz

HELSINGBORG (ANP) - De Verenigde Staten hebben "geen concreet beroep" op de NAVO gedaan om te helpen de geblokkeerde Straat van Hormuz weer open te krijgen, zegt buitenlandminister Marco Rubio. Maar als de blokkade voortduurt, kunnen Europese bondgenoten niet blijven wachten tot de strijd echt voorbij is voor ze in actie komen, waarschuwt hij.

De Amerikaanse president Donald Trump is bitter teleurgesteld in de weigering van Europese NAVO-landen om de VS voluit te helpen in de oorlog tegen Iran. Hij eiste meermaals de hulp van de NAVO, maar lijkt daarmee Europa te hebben bedoeld. De NAVO bleef tot dusver buiten de oorlog, al verzekerde secretaris-generaal Mark Rutte dat de alliantie desgewenst en zo mogelijk graag zou assisteren.

Frankrijk is uitdrukkelijk tegen een NAVO-rol en ook Duitsland ziet het voorlopig niet komen van een NAVO-missie daar. Nederland geeft ook de voorkeur aan de 'Hormuz-coalitie', die pas wil helpen zodra het vechten is opgehouden.