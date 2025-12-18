Curaçaose minister: Geen sprake van annuleringen in toerisme

WILLEMSTAD (ANP) - Volgens de minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, Roderick Middelhof, vinden er geen annuleringen van reserveringen op het eiland plaats. "Noch van vluchten richting Curaçao, noch bij hotels." Curaçao heeft te maken met militaire spanning tussen Amerika en Venezuela en had onlangs twee incidenten van bijna-botsingen in het luchtruim. Ook besloot een cruiseschip het eiland te mijden.

"De regering volgt de ontwikkelingen heel scherp, omdat de gevolgen negatief kunnen zijn voor de belangrijkste economische sector van Curaçao, namelijk het toerisme", zo liet Middelhof weten aan de krant Extra. Er is volgens hem onterecht een negatief beeld ontstaan in de internationale media over Curaçao en Aruba.

Hij staat naar eigen zeggen in nauw contact met de toeristische sector. Daaruit komt volgens hem naar voren dat er geen gevolgen zijn voor het toerisme.

In november behaalde Curaçao een groei van 9 procent in het aantal verblijfstoeristen ten opzichte van november van het voorgaande jaar. Ook op het nabijgelegen Aruba is er sprake van een forse groei. Daar kwamen afgelopen maand 123.831 toeristen, een groei van 15,9 procent ten opzichte van november 2024.