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CvdM: Hitler-uitspraak biedt optie tot intrekken erkenning ON!

Samenleving
door Redactie
donderdag, 03 september 2026 om 12:07
bijgewerkt om donderdag, 03 september 2026 om 12:11
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 Het Commissariaat van de Media is van oordeel dat de minister de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland (ON!) kan heroverwegen en daarover een passend besluit moet nemen, zo meldt het CvdM. De aanleiding is volgens het CvdM de "maatschappelijke verontwaardiging die is ontstaan door de recente uitzending van ON!". In de uitzending is een fragment vertoond van Hitler en werden zijn uitspraken volgens critici vergoelijkt.
"Wat het Commissariaat betreft is de voornoemde uitzending het kantelpunt, waardoor wij er geen vertrouwen meer in hebben dat ON! in staat is om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en duurzaam aan de publieke mediaopdracht te voldoen", staat in de verklaring van het Commissariaat.
Mediaminister Rianne Letschert legde eerder uit dat ze de vergunning van een omroep kan intrekken als er twee sancties liggen van het CvdM. Het bevestigt nu dat het sinds september 2025 twee formele maatregelen aan ON! heeft opgelegd, waardoor de wet de minister handvatten biedt om de voorlopige erkenning van ON! te heroverwegen.
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