Dit zijn de zes belangrijkste vormen van spijt (en wat je ervan kunt leren)

Iedereen heeft dingen waar hij liever niet aan terugdenkt. Die gemene opmerking tegen je middelbareschoolliefde bijvoorbeeld. Of dat feestje waar je te veel dronk en je je behoorlijk vervelend gedroeg. Jaren later kan zo’n herinnering ineens om drie uur ’s nachts weer opduiken.

Maar sommige vormen van spijt zeggen meer. Het gaat dan niet om één pijnlijke misstap, maar om gedrag dat steeds terugkomt. Zulke patronen kunnen erop wijzen dat je leven niet meer goed aansluit bij je karakter, behoeften en waarden.

Er zijn zes vormen van spijt die daarbij vaak terugkeren:

Niet naar je onderbuikgevoel luisteren of op je instinct vertrouwen

Niet dapper genoeg zijn om de moeilijkere, riskantere weg te kiezen

Te snel stoppen met een baan of relatie en niet harder proberen

Wrok blijven koesteren en anderen niet vergeven

Iemand slecht blijven behandelen, voor lief nemen of te weinig waardering tonen

Jezelf onvoldoende openstellen en anderen niet dichtbij laten komen

Achter die spijt zitten een paar duidelijke thema’s. Soms durf je onvoldoende vooruit te gaan: je negeert je gevoel, neemt geen risico of kiest niet voor de moeilijke weg. Soms lukt het niet om iets los te laten, zoals wrok. En soms had je achteraf liever meer gegeven: meer vergeving, waardering en openheid.

Wie wil ontdekken wat zijn spijt vertelt, kan zijn leven eens als een film terugkijken. Welke herinneringen blijven steeds terugkomen? Waren het losse fouten uit je jeugd of onervarenheid of zie je een patroon dat tot op de dag van vandaag bestaat?

Probeer vervolgens de rode draad te vinden. Wat ontbrak er? Wat had je willen doen, maar deed je niet? Waarom gedroeg je je zo? En misschien de belangrijkste vraag: is er inmiddels iets veranderd?

Ben je opener geworden, guller, vergevingsgezinder of moediger? Uiteindelijk draait het om de les die je uit je spijt kunt halen. Waar moet je aan werken om later minder spijt te hebben en trotser op jezelf te zijn?

Fouten maken hoort bij het leven. Het gaat erom dat je ze herkent, ervan leert en verdergaat, in plaats van erin te blijven hangen en jezelf te blijven straffen. Zelfs iets negatiefs kan daarmee iets positiefs opleveren: het kan je helpen te worden wie je moet zijn.