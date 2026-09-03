ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit zijn de zes belangrijkste vormen van spijt (en wat je ervan kunt leren)

Liefde, relaties, geluk
door Pieter Immerzeel
donderdag, 03 september 2026 om 11:59
183067182_m
Iedereen heeft dingen waar hij liever niet aan terugdenkt. Die gemene opmerking tegen je middelbareschoolliefde bijvoorbeeld. Of dat feestje waar je te veel dronk en je je behoorlijk vervelend gedroeg. Jaren later kan zo’n herinnering ineens om drie uur ’s nachts weer opduiken.
Maar sommige vormen van spijt zeggen meer. Het gaat dan niet om één pijnlijke misstap, maar om gedrag dat steeds terugkomt. Zulke patronen kunnen erop wijzen dat je leven niet meer goed aansluit bij je karakter, behoeften en waarden.
Er zijn zes vormen van spijt die daarbij vaak terugkeren:
  • Niet naar je onderbuikgevoel luisteren of op je instinct vertrouwen
  • Niet dapper genoeg zijn om de moeilijkere, riskantere weg te kiezen
  • Te snel stoppen met een baan of relatie en niet harder proberen
  • Wrok blijven koesteren en anderen niet vergeven
  • Iemand slecht blijven behandelen, voor lief nemen of te weinig waardering tonen
  • Jezelf onvoldoende openstellen en anderen niet dichtbij laten komen
Achter die spijt zitten een paar duidelijke thema’s. Soms durf je onvoldoende vooruit te gaan: je negeert je gevoel, neemt geen risico of kiest niet voor de moeilijke weg. Soms lukt het niet om iets los te laten, zoals wrok. En soms had je achteraf liever meer gegeven: meer vergeving, waardering en openheid.
Wie wil ontdekken wat zijn spijt vertelt, kan zijn leven eens als een film terugkijken. Welke herinneringen blijven steeds terugkomen? Waren het losse fouten uit je jeugd of onervarenheid of zie je een patroon dat tot op de dag van vandaag bestaat?
Probeer vervolgens de rode draad te vinden. Wat ontbrak er? Wat had je willen doen, maar deed je niet? Waarom gedroeg je je zo? En misschien de belangrijkste vraag: is er inmiddels iets veranderd?
Ben je opener geworden, guller, vergevingsgezinder of moediger? Uiteindelijk draait het om de les die je uit je spijt kunt halen. Waar moet je aan werken om later minder spijt te hebben en trotser op jezelf te zijn?
Fouten maken hoort bij het leven. Het gaat erom dat je ze herkent, ervan leert en verdergaat, in plaats van erin te blijven hangen en jezelf te blijven straffen. Zelfs iets negatiefs kan daarmee iets positiefs opleveren: het kan je helpen te worden wie je moet zijn.
Bron: Psychology Today

Lees ook

Waarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuisWaarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuis
‘Ik heb spijt van mijn nieuwe auto: al dat vreselijke gepiep!’‘Ik heb spijt van mijn nieuwe auto: al dat vreselijke gepiep!’
Spijt van een relatie: de helft van de vrouwen heeft het (en wat je ermee kunt)Spijt van een relatie: de helft van de vrouwen heeft het (en wat je ermee kunt)
loading

POPULAIR NIEUWS

cbs 1 op de 9 werklozen krijgt ww uitkering1669250662

Meer jongeren in de bijstand: dit krijgen 18- tot 21-jarigen

Scherm­afbeelding 2026-09-02 om 07.41.45

Herfst? Duitsland krijgt eerst nog 35 graden in golven op zijn dak"

183704591_m

Wanneer je je creditcard beter niet gebruikt

kringen-kreeft-header-3x2

Deze drie gewaarwordingen negeren we bijna allemaal – en ze wijzen erop dat het tijd is om iets te veranderen

64474548_m

Een op de drie mannen heeft in hun dertiger jaren al last van deze aandoening

d99aa71c-cb47-303b-8b00-38b0dfc7d589

Gewapende mannen bedreigen Jan G., familie en vrienden met de dood in deze opgedoken video

Loading