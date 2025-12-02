D66 en CDA bepleiten 'modernisering' vluchtelingenverdrag

DEN HAAG (ANP) - D66 en CDA stellen in hun aanzet van een coalitieakkoord voor om het VN-vluchtelingenverdrag te 'moderniseren', zodat asielaanvragen buiten Europa kunnen worden ingediend en afgehandeld. Dat lijkt een geste richting JA21, die tijdens de verkiezingscampagne ervoor pleitte om het vluchtelingenverdrag te veranderen.

"Hiermee kunnen via hervestiging erkende vluchtelingen worden verdeeld over Europa en bestrijden we de mensonterende praktijken rond de Middellandse Zee", schrijven D66 en CDA in hun formatiestuk. Afgelopen zomer stelde D66-leider Rob Jetten ook al voor om het vluchtelingenverdrag hierop aan te passen.

De partijen stellen ook voor om een tweestatusstelsel in te voeren. Daardoor worden asielzoekers opgedeeld in twee groepen, waarvan er een minder rechten krijgt. Binnenkort wordt een wetsvoorstel van het demissionaire kabinet-Schoof hierover behandeld in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer hebben D66 en CDA tegengestemd, onder andere wegens bezwaren over de uitvoering.