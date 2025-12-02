ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten en Bontenbal willen belastingvoordeel groene techbedrijven

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 18:13
anp021225182 1
DEN HAAG (ANP) - Een belastingvoordeel moet het aantrekkelijker maken voor groene techbedrijven om zich in Nederland te vestigen en te ontwikkelen, schrijven partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) in hun gezamenlijke formatiestuk. De partijen willen daarmee bedrijven "die passen bij onze economie van de toekomst" verder helpen.
Ook willen de partijen investeren in onderzoek en innovatie op campussen, wat kan bijdragen aan een "ecosysteem voor start-ups en scale-ups". Verder moet er minstens 1 procent van de hele Nederlandse economie geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

Mans-hands-holding-a-roll-of-toilet-paper

Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

68582198_m

Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

1f0ad287e421f8c822e07ff42470a142,f516e554

Duitsland zet raketschild aan: hoe Arrow 3 ons wel en niet beschermt

Loading