Jetten en Bontenbal willen belastingvoordeel groene techbedrijven

DEN HAAG (ANP) - Een belastingvoordeel moet het aantrekkelijker maken voor groene techbedrijven om zich in Nederland te vestigen en te ontwikkelen, schrijven partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) in hun gezamenlijke formatiestuk. De partijen willen daarmee bedrijven "die passen bij onze economie van de toekomst" verder helpen.

Ook willen de partijen investeren in onderzoek en innovatie op campussen, wat kan bijdragen aan een "ecosysteem voor start-ups en scale-ups". Verder moet er minstens 1 procent van de hele Nederlandse economie geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling.