ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

JA21-kandidaat bij debat per abuis aangezien voor streaker

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 21:20
bijgewerkt om zaterdag, 25 oktober 2025 om 21:30
anp251025131 1
Kandidaat-Kamerlid voor JA21 Kevin Nuijten is zaterdag tijdens het debat van het Zuiden door de beveiliging uit het publiek gehaald, omdat ze dachten dat hij de 'vegan streaker' was die eerder deze week de tv-uitzending van Eva Jinek verstoorde. Nadat hij vanuit de zaal was meegenomen en aangehouden, werd in het politiebusje duidelijk dat hij iemand anders was, laat hij via een woordvoerder van de partij weten.
Hij vertelde de politie dat hij Statenlid was voor JA21 in Brabant en dat ze zijn naam die op zijn ID stond maar op internet moesten zoeken. Nuijten laat weten dat hij niet is geschrokken, maar "goede gesprekken" had met de agenten terwijl ze moesten wachten. Nuijten was er naar eigen zeggen ongeveer ruim een kwartier zoet mee.
Hij kon daarna weer terugkeren naar het publiek. Nuijten staat op plek 19 van de kandidatenlijst voor de landelijke verkiezingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2578847711

Wanneer de stervende ontwaakt: wat terminale helderheid onthult

ANP-537388622

Volgens onderzoekers is er iets heel simpels dat meteen zorgt voor minder stress

ANP-538901767

Onderzoekers waarschuwen: AI weigert zichzelf uit te schakelen

shutterstock_2479973667

9 dingen die ik een relatietherapeut leerde over het huwelijk

ANP-464986455

Pijnlijke en stijve gewrichten? Dit helpt het beste volgens de specialist

gandr-collage (22)

Waarom volgens Bontenbal de PVV niets doet aan asiel: "Als je dat echt wilt, dan zorg je dat er capabele bewindspersonen zitten die niet elke keer schietend de ministerraad verlaten"

Loading