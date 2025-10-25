JA21-kandidaat bij debat per abuis aangezien voor streaker

Kandidaat-Kamerlid voor JA21 Kevin Nuijten is zaterdag tijdens het debat van het Zuiden door de beveiliging uit het publiek gehaald, omdat ze dachten dat hij de 'vegan streaker' was die eerder deze week de tv-uitzending van Eva Jinek verstoorde. Nadat hij vanuit de zaal was meegenomen en aangehouden, werd in het politiebusje duidelijk dat hij iemand anders was, laat hij via een woordvoerder van de partij weten.

Hij vertelde de politie dat hij Statenlid was voor JA21 in Brabant en dat ze zijn naam die op zijn ID stond maar op internet moesten zoeken. Nuijten laat weten dat hij niet is geschrokken, maar "goede gesprekken" had met de agenten terwijl ze moesten wachten. Nuijten was er naar eigen zeggen ongeveer ruim een kwartier zoet mee.

Hij kon daarna weer terugkeren naar het publiek. Nuijten staat op plek 19 van de kandidatenlijst voor de landelijke verkiezingen.