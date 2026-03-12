ECONOMIE
D66: geen begrip voor 'oorlog zonder plan' in Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 14:33
anp120326127 1
DEN HAAG (ANP) - Anders dan het kabinet en coalitiepartners VVD en CDA heeft D66 er "geen enkel begrip" voor dat de Verenigde Staten Israël "zonder plan" een oorlog zijn begonnen tegen Iran. Dat zei fractievoorzitter Jan Paternotte in een Kamerdebat over het conflict in het Midden-Oosten. "Wat we van de Amerikaanse regering horen is elke dag iets anders", zei hij.
"Waar ik begrip voor kan hebben, is dat in Iran een verschrikkelijk regime zit en dat je dat graag weg wilt hebben", zei Paternotte. "Omdat het de eigen bevolking terroriseert, omdat het terreurgroepen steunt, omdat het de hele regio onveiliger maakt." Maar over de aanval door de VS en Israël is hij zeer kritisch. Die is volgens hem slecht doordacht en in strijd met het internationaal recht.
