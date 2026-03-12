EU-Hof: lidstaten moeten geslacht op id-bewijs kunnen wijzigen

LUXEMBURG (ANP) - Transgenderpersonen in de EU hebben het recht om het geslacht waarmee ze zich identificeren in hun identiteitsdocumenten te laten wijzigen. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie donderdag in een zaak van een Bulgaarse burger die als man geregistreerd stond, maar zich inmiddels als vrouw identificeert.

De vrouw, die inmiddels in Italië woont, wilde haar geslacht aanpassen bij de burgerlijke stand in Bulgarije. De Bulgaarse rechtbank wees dit af, omdat het niet mogelijk zou zijn volgens Bulgaarse wetten. Het Bulgaarse hof stuurde de zaak door naar het EU-Hof.

Volgens het Hof moeten lidstaten wijzigingen in de genderregistratie in de burgerlijke stand toestaan. Dit om te voorkomen dat er "aanzienlijke problemen" zijn voor de persoon wiens geslacht op identiteitsbewijzen niet overeenkomt met het geslacht waarmee diegene zich identificeert.

De uitspraak wordt nu terugverwezen naar de Bulgaarse rechtbank, die deze mee moet wegen in haar uitspraken in dit soort zaken.