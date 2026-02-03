D66 wil AOW-plan nog niet intrekken, ook niet als Kamer het vraagt

DEN HAAG (ANP) - D66 is nog niet van plan om het plan om de AOW-leeftijd te verhogen nu al in te trekken, zegt partijleider Rob Jetten. Hij wil ook nog niet vooruitlopen op een mogelijke Kameruitspraak. Als zo'n uitspraak al wordt gedaan, dan wil Jetten alsnog eerst zijn kabinetsploeg presenteren en in gesprek gaan met sociale partners.

De kwestie ligt gevoelig in de Kamer, omdat het eerder onderdeel was van het zwaarbevochten pensioenakkoord. Partijen vinden dat de coalitie afspraken daarover nu eenzijdig opzegt. Daarom willen partijen als GroenLinks-PvdA of de PVV niet wachten tot er een kabinet op het bordes staat. "Dit is echt een afspraak van de coalitie, niet van het kabinet", zei Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA).

Hij en Geert Wilders (PVV) denken dat aankomend premier Jetten het lastig krijgt als dit zijn opstelling is. "Soms gaat het niet om het mobiliseren van meerderheden, maar soms ook om aanvoelen en begrijpen dat er geen draagvlak is."

"Het is een oprechte zoektocht", zei Jetten. Hij zei de Kamer gehoord te hebben en de afwegingen later mee te nemen.