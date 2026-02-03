ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

D66 wil AOW-plan nog niet intrekken, ook niet als Kamer het vraagt

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 16:21
anp030226163 1
DEN HAAG (ANP) - D66 is nog niet van plan om het plan om de AOW-leeftijd te verhogen nu al in te trekken, zegt partijleider Rob Jetten. Hij wil ook nog niet vooruitlopen op een mogelijke Kameruitspraak. Als zo'n uitspraak al wordt gedaan, dan wil Jetten alsnog eerst zijn kabinetsploeg presenteren en in gesprek gaan met sociale partners.
De kwestie ligt gevoelig in de Kamer, omdat het eerder onderdeel was van het zwaarbevochten pensioenakkoord. Partijen vinden dat de coalitie afspraken daarover nu eenzijdig opzegt. Daarom willen partijen als GroenLinks-PvdA of de PVV niet wachten tot er een kabinet op het bordes staat. "Dit is echt een afspraak van de coalitie, niet van het kabinet", zei Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA).
Hij en Geert Wilders (PVV) denken dat aankomend premier Jetten het lastig krijgt als dit zijn opstelling is. "Soms gaat het niet om het mobiliseren van meerderheden, maar soms ook om aanvoelen en begrijpen dat er geen draagvlak is."
"Het is een oprechte zoektocht", zei Jetten. Hij zei de Kamer gehoord te hebben en de afwegingen later mee te nemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading